Americhe: Messico e Argentina avviano tavoli negoziali su rafforzamento relazioni commerciali

- L'Argentina ed il Messico hanno ripreso le conversazioni a livello tecnico per il rafforzamento delle relazioni commerciali bilaterali. In particolare, si legge in una nota di Buenos Aires, i rappresentanti di entrambi i paesi hanno affrontato questioni relative alle "posizioni iniziali in relazione ai termini di interscambio nei settori del commercio agroalimentare, del settore automobilistico, delle abilitazioni sanitarie, degli appalti pubblici, degli investimenti e del commercio elettronico". Nei prossimi giorni, prosegue la nota, "verranno attivati tavoli negoziali per ognuno dei punti che compongono la relazione bilaterale". Entrambe le parti "ribadiscono la priorità che assegnano a questa relazione e la necessità di portarla ad un maggiore livello di integrazione delle rispettive economie d'accordo con la sintonia politica esistente" tra i governi di Alberto Fernandez ed Andres Manuel Lopez Obrador. (segue) (Abu)