- "La questura ha vietato la manifestazione dei neofascisti prevista per domani. Questo striscione era comparso in città e riassumeva il delicatissimo e fine pensiero di Forza Nuova". Così in su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando delle immagini. "Se non fosse stato chiaro, ve lo ridico: a Roma non c’è posto per i fascisti", conclude la sindaca. (Rer)