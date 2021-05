Covid: Palù, contrario a sospensione dei brevetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come medico e come ricercatore, sono contrario alla sospensione dei brevetti, non credo che sospendendo la proprietà intellettuale avremo una risposta. Dove li fabbrichiamo i vaccini? Credo sia più importante costringere le aziende del farmaco, soprattutto quelle che hanno ricevuto fondi pubblici, ad un trasferimento tecnologico a paesi che possono realizzare vaccini e metterli a disposizione a prezzi accessibili". Lo ha detto il presidente dell'Aifa Giorgio Palù, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La7.(Rin)