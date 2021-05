© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'importante è che i richiami si facciano in maniera corretta, seguendo le indicazioni della casa farmaceutica, non oltre i 42 giorni. Non bisogna pensare alle vacanze in un momento come questo: prima i vaccini e poi le vacanze". Lo ha detto il presidente dell'Aifa Giorgio Palù, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La7.(Rin)