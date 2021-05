© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lupo perde il pelo ma non il vizio, torna la vecchia sinistra fissata con le tasse e la patrimoniale. Fratelli d'Italia dall'opposizione denuncia l'oppressione fiscale per cittadini ed aziende e chiede meno tasse e più libertà d'impresa". Lo ha detto il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti, ai microfoni del Tg2. (Com)