Migranti: Macron, irregolari in Francia hanno "doveri prima di diritti"

- I migranti irregolari hanno "dei doveri, prima di avere dei diritti". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante una visita a Nevers, in Borgogna. "Non si arriva dicendo 'dobbiamo essere considerati, abbiamo dei diritti'. Abbiamo una cultura d'accoglienza e le cose andranno bene se ognuno fa il suo dovere e dice 'rispetto le regole, provo ad integrarmi, apprendo la lingua'", ha aggiunto il presidente. "La Francia fa la sua parte nell'immigrazione che c'è oggi, continueremo a farlo. Continueremo ad investire per accogliere e formare ma è anche necessario che quelle e quelli che arrivano sul nostro territorio facciano la loro parte di doveri per fare lo sforzo sulla lingua, per fare lo sforzo per le formazioni e in seguito per avere un lavoro, è la chiave", ha aggiunto Macron. (Frp)