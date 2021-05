© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioVARIE- Roberto Gualtieri, candidato alle primarie della coalizione del centrosinistra a sindaco di Roma, nel corso di una conferenza stampa, presenterà una serie di proposte operative per il futuro della Capitale. Capolinea della linea del tram numero 8, Largo Enrico Berlinguer, Roma (ore 11:00)- Banchetti nelle periferie e nei parchi per raccogliere le firme per Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma e candidato alle primarie del centrosinistra. Dalla Tiburtina a Talenti passando per piazza Vittorio e Garbatella. Fassina farà un giro tra i volontari dei banchetti. Piazza Euganei (ore 11.45); Piazza Vittorio (ore 16.00); Farmers market Garbatella (ore 17:00)- Evento conclusivo di "Dante il percorso del desiderio", promosso dall'Associazione culturale "La Terzina" e sostenuto dal comune di Marino in qualità di capofila, dove saranno presentati i lavori realizzati dalle 13 scuole del territorio dei Castelli Romani. Oltre ai Dirigenti scolastici, i sindaci del territorio, saranno presenti il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Teresa Zotta, il sindaco del comune di Marino capofila, Carlo Colizza, il presidente Associazione culturale La Terzina, Mario Alberti. Sono state invitate inoltre l'assessora regionale Roberta Lombardi e la consigliera regionale Marta Bonafoni. Palazzo Valentini (ore 16:00) (segue) (Rer)