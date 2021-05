Brasile: ex presidente Lula conferma intenzione di candidarsi alle elezioni nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio "Lula" da Silva del Partito dei lavoratori (Pt) ha confermato per la prima volta l'intenzione di candidarsi alla presidenza della Repubblica nel 2022. In un'intervista alla rivista francese "Paris Match", il leader del Pt ha detto che "non esiterà" a presentarsi alle elezioni contro l'attuale presidente Jair Bolsonaro. "Qualora i sondaggi dimostrino che io sia in testa con possibilità di vincere le elezioni presidenziali e se continuerò a godere di buona salute, sì, non esiterò", ha affermato. "E' possibile, basta chiedere al popolo brasiliano", ha aggiunto Lula. "Penso di essere stato un buon presidente. Ho creato forti legami con l'Europa, il sud America, l'Africa, gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. Nel corso del mio mandato, il Brasile è diventato un attore importante sulla scena mondiale, in particolare creando ponti tra Sud America, Africa e Paesi arabi, con l'obiettivo di stabilire e rafforzare un rapporto sud-sud e dimostrare che il predominio geopolitico del nord è non inesorabile", ha dichiarato l'ex presidente. (Brb)