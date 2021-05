Medio Oriente: Biden, il mio Paese sostiene Israele, punto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha assicurato che non ci sarà alcun cambiamento nelle relazioni bilaterali Usa-Israele e che il sostegno di Washington verso lo Stato ebraico resta immutato. "Non c'è alcun cambiamento nel mio impegno per la sicurezza di Israele, punto e basta. C'è bisogno di una soluzione a due Stati", ha detto Biden nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente sudcoreano Moon Jae-in. Le dichiarazioni dell’inquilino della Casa Bianca arrivano al termine di undici giorni di scontri tra Israele e Hamas, il partito-milizia palestinese che controlla la Striscia di Gaza.(Nys)