Calcio: Sala, per festa Inter modulo collaudato, ma dipende da quantità persone

- "Il modulo è abbastanza collaudato, poi come sempre dipende dalla quantità di persone che arriveranno". Lo ha detto ilsindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della presentazione di WeWorld Festival allo spazio Base, riferendosi alla festa scudetto dell'Inter, preparata dalla tifoseria organizzata nerazzurra, che si terrà domenica a San Siro. "Preoccupato sempre - ha detto Sala - ci si sta lavorando con Prefettura, Questura e con l'Inter stessa. La vicesindaca ha avuto una serie di riunioni in questi giorni. Io sono in contatto con il prefetto. Però mi pare che Prefettura e Questura la stiano affrontando con grande serietà". (Rem)