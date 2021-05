Milano 2021: Sala, da ragioni che sento candidatura Paragone ha senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle ragioni che sento è una candidatura che può avere senso". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione del WeWorld Festival allo spazio Base commentando la candidatura di Gianluigi Paragone a sindaco di Milano per le prossime amministrative con il suo partito Italexit. "È chiaro che Paragone contesta molto quello che è oggi Milano e quello che secondo lui rischia diventare - ha proseguito Sala - però lo esprime con un pensiero che può essere oggetto di dibattito. Quindi io in un momento in cui tutti scappano dalla politica, in un momento in cui uno come Paragone fa una scelta di vita e si dedica alla politica la vedo come una cosa positiva. Quindi io sono contento che Paragone si sia fatto avanti. Sul centrodestra non saprei cosa dire, vediamo", ha chiosato Sala. (Rem)