Farmacap: sindacati, in assenza di confronto continuerà la mobilitazione (3)

- "Reputiamo grave che né l'amministrazione comunale né il nuovo commissario siano riusciti a dare certezze sulla continuità dell'attività aziendale a partire dal pagamento degli stipendi dei prossimi mesi, in attesa dell'eventuale attuazione dell'ennesima determinazione varata dalla Giunta Capitolina - aggiungono i sindacalisti -. Ci aspettiamo che nei prossimi giorni l'amministrazione apra il confronto con le organizzazioni sindacali per discutere le azioni da intraprendere per garantire la continuità della attività e salvare l'azienda. Se, come avvenuto in questi mesi, l'amministrazione continuerà a non volersi confrontare con le organizzazioni sindacali e a fare scelte unilaterali - concludono - non resterà altra strada che continuare e intensificare la mobilitazione coinvolgendo l'intera cittadinanza che rischia ancora una volta di pagare gli errori della giunta Raggi". (Com)