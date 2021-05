Americhe: Messico e Argentina avviano tavoli negoziali su rafforzamento relazioni commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio delle conversazioni per una maggiore integrazione economica e commerciale segue le indicazioni di entrambi i capi di Stato sorte al termine della visita ufficiale di Fernandez in Messico, a febbraio. In quell'occasione una dichiarazione congiunta dei due presidenti esprimeva "la volontà di rafforzare l'alleanza Messico-Argentina e di dare un nuovo dinamismo al rapporto strategico, attraverso la riattivazione dei meccanismi bilaterali delle Commissioni per gli affari politici, la cooperazione e gli affari economici, commerciali e di Accordo di associazione, nonché la ripresa delle azioni rinviate a causa della pandemia Covid-19". La bilancia commerciale dell'Argentina con il Messico ha registrato nel 2020 un deficit di oltre 500 milioni di dollari su un volume totale di 1,383 miliardi. Quasi il 70 per cento delle esportazioni in Messico sono manufatti di origine industriale (Moi) e il 21 per cento di origine agricola. (Abu)