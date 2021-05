Autostrade: Sibilia, rispetto per vittime in passaggio concessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come non sottoscrivere le parole della presidente del Comitato vittime del Ponte Morandi? Dopo tutte le informazioni che ormai sono di dominio pubblico sulla mala gestio - a dir poco - dei Benetton, siamo ancora al punto da spendere quattrini pubblici per il passaggio della concessione? L'acquisizione di Aspi da parte di Cassa Depositi e prestiti non può non tenere conto di quanto accaduto a Genova, delle 43 povere vittime - e non solo di quelle, anche delle 40 vittime del viadotto di Acqualonga ad Avellino - e delle sofferenze causate dai mancati controlli e da quella fallimentare gestione". È quanto afferma il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, commentando la lettera di Egle Possetti, presidente del Comitato vittime del Ponte Morandi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Questa non deve essere trattata come una normale acquisizione, questa è una risposta a quelle famiglie. E dunque, non può nascondere un regalo alla famiglia Benetton", aggiunge.(Com)