Usa-Corea del Sud: Moon incontra il presidente Biden alla Casa Bianca

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato questo pomeriggio l’omologo della Corea del Sud, Moon Jae-in, alla Casa Bianca, durante quella che è la seconda visita di persona da parte di un leader straniero dall’inizio del suo mandato alla presidenza Usa. Lo scrive il “New York Times”, ricordando che il primo capo di governo straniero a incontrare Biden a Washington è stato il premier giapponese Yoshihide Suga ad aprile. Moon, che ha ribadito più volte quanto la denuclearizzazione della penisola coreana sia una "questione di sopravvivenza" per il suo paese, ha preannunciato che uno degli obiettivi del suo incontro con Biden è quello di riportare la Corea del Nord "sulla via del dialogo". L'arsenale di armi nucleari della Corea del Nord è quasi raddoppiato negli ultimi quattro anni, un aumento costante che è proseguito anche quando l’ex presidente Usa, Donald Trump, ha tenuto riunioni ad alto livello direttamente con il leader nordcoreano Kim Jong-un. In termini di dimensioni, secondo gli analisti, le scorte di armi nucleari di Pyongyang si stanno avvicinando rapidamente a quelle di India, Pakistan e Israele.(Nys)