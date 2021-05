Colombia: ancora un cambio al governo, Angelica Mayiolo nuova ministra Cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta del quarto cambio nella compagine governativa celebrato da Duque negli ultimi venti giorni, segnale che i media associano al clima di instabilità creato dalle manifestazioni antigovernative in atto da quasi un mese. Nei giorni scorsi la vice presidente Marta Lucia Ramirez aveva assunto l'incarico di ministro degli Esteri, in sostituzione di Claudia Blum, José Manuel Restrepo aveva assunto la guida del ministero delle Finanze e Maria Ximena Lombana quello di Commercio, industria e turismo. Il cambio più sensible rimane quello del ministero degli Esteri, anche per i futuri risvolti di politica interna. Blum aveva assunto la guida del ministero nel novembre 2019, dopo che l’allora ministro degli Esteri, Carlos Holmes Trujillo, era stato trasferito alla Difesa. Da titolare della diplomazia nazionale, Blum aveva difeso l'operato delle forze di sicurezza nel corso delle proteste. (segue) (Mec)