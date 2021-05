Egitto: partiti politici egiziani inviano convoglio aiuti medici e alimentari a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti politici egiziani hanno inviato oggi un convoglio di aiuti medici e alimentari nella Striscia di Gaza, in quello che secondo molti osservatori è considerato un cambiamento importante nella posizione del governo egiziano nei confronti del movimento islamista Hamas. Ad accompagnare il convoglio vi erano diversi parlamentari di vari partiti politici. Durante la presidenza di Abdel Fatah al Sisi, l’Egitto ha manifestato un atteggiamento di chiusura nei confronti di Hamas, movimento al potere nella Striscia di Gaza affiliato ai Fratelli Musulmani. Tuttavia negli ultimi mesi, e in particolare durante l’escalation tra Israele e Hamas iniziata il 10 maggio, l’Egitto ha assunto una posizione più morbida frutto anche del miglioramento dei rapporti con Turchia e Qatar, principali sostenitori della Fratellanza musulmana. Lo scorso 11 maggio il ministro degli Esteri Sameh Shoukry ha pronunciato un discorso davanti alla Lega Araba in cui ha descritto i palestinesi come "fratelli che stanno combattendo una battaglia dell'esistenza". Da allora, ha rilasciato diverse dichiarazioni simili al Consiglio di sicurezza e ai media stranieri in cui ha attaccato vigorosamente Israele. Il 12 maggio, il sottosegretario del ministero della Salute nel Sinai del Nord ha annunciato che gli ospedali del Sinai settentrionale erano pronti a ricevere i palestinesi feriti. Il 17 maggio è stato annunciato che il valico di Rafah sarebbe stato aperto e sono state diffuse immagini del trasporto dei feriti in territorio egiziano di aiuti all’interno della Striscia di Gaza. Nello stesso giorno, la ministra della Salute, Hala Zayed, ha presentato al primo ministro Mostafa Madbouly un piano per sostenere i feriti nella Striscia di Gaza e il processo di trasferimento e accoglienza dei palestinesi feriti negli ospedali egiziani. La ministra della Solidarietà sociale, Nevin Al-Kabbaj, ha annunciato che la Mezzaluna Rossa egiziana è in contatto immediato e continuo con la sua controparte palestinese, per fornire attrezzature mediche e soccorso e aiuti umanitari. Infine il 18 maggio, il presidente Abdel Fattah al Sisi ha annunciato che l'Egitto avrebbe fornito 500 milioni di dollari per la ricostruzione della Striscia di Gaza.(Cae)