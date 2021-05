Perù: sondaggio presidenziali, Castillo torna a riprendere vantaggio su Fujimori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo settimane passate a ridurre lo scarto incassato al primo turno, Keiko Fujimori torna ad accumulare ritardo nei confronti di Pedro Castillo, nella corsa alle presidenziali del Perù in agenda il 6 giugno. Se si votasse domani, riferisce un sondaggio condotto Datum Internacional tra il 18 e 20 maggio, Castillo - l'outisder di Perù Libre - avrebbe al 44,9 percento dei voti, guadagnando 2,5 punti di consenso rispetto all'inchiesta del 12-13 maggio. Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente Alberto, giunta al terzo assalto alla presidenza, otterrebbe il 40,1 per cento delle preferenze. Un valore sostanzialmente stabile rispetto a quello della settimana precedente. Uno scarto reso più pesante per il calo dei voti "non schierati": le schede bianche o nulle passano dall'11 al 9,2 per cento, gli indecisi dal 6,6 al 5,8 per cento. (segue) (Brb)