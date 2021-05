Perù: sondaggio presidenziali, Castillo torna a riprendere vantaggio su Fujimori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato con le proposte migliori per il paese è Fujimori, 42 per cento, contro il 39 per cento di Castillo. Tanto sulle intenzioni di voto quanto sulla valutazione del programma, Keiko risulta decisamente più gradita nella capitale Lima e nel nord del paese, mentre il "maestro", che ha fatto della sua estrazione contadina e popolare un marchio della sua candidatura vanta maggiori consensi nella zona centrale e meridionale del Perù. Interessante anche l'opinione sulla capacità che i due sfidati avranno di rispettare le promesse fatte ion campagna elettorale: 39 pre cento sì e 43 per cento no nel caso di Fujimori, 48 percento sì e 28 percento no per Castillo. (segue) (Brb)