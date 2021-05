Roma 2021: Municipi, dalla giunta Alfonsi in campo Monteverde alle primarie del I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emiliano Monteverde, assessore alle Politiche sociali del Municipio I, annuncia con un post Facebook la sua partecipazione alle primarie per la presidenza del Municipio. "Per il I Municipio ci sono. Ho deciso di candidarmi come presidente" e, "dunque, correrò alle primarie del centrosinistra del 20 giugno. Forte dell'esperienza degli ultimi anni mi sento pronto oggi a guidare un Municipio integro, che continui ad essere un punto di riferimento per il territorio e per chi lo vive", scrive su Facebook. (Rer)