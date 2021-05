Farmacap: sindacati, in assenza di confronto continuerà la mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'intervento della prefettura di Roma, si è svolto ieri l'incontro tra Cgil, Cisl, Uil, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e il comune di Roma sul futuro dell'azienda Speciale Farmacap". Così, in una nota, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Michele Azzola e la segretaria generale della Filcams Cgil di Roma e del Lazio Alessandra Pelliccia, il segretario generale della Cisl di Roma Capitale Rieti Carlo Costantini e il segretario generale della Fisascat Cisl Roma Capitale Rieti Stefano Diociaiuti, il segretario generale della Uil del Lazio Alberto Civica e la segretaria generale della Uiltucs Uil del Lazio Giuliana Baldini. "L'assessore Mammì, in rappresentanza dell'amministrazione capitolina, - continua la nota - ha confermato le determinazioni assunte dalla giunta comunale lo scorso 20 maggio, che porterebbero allo smantellamento dell'azienda separando l'attività delle farmacie comunali e i servizi di ambito sociale e affidando al nuovo commissario straordinario, presente all'incontro, la valutazione sulla fattibilità del progetto di razionalizzazione". (segue) (Com)