Roma: Campidoglio, attivazione varchi ztl San Lorenzo e Trastevere spostata alle 23

- L'orario notturno di attivazione dei varchi elettronici delle Zone a traffico limitato di San Lorenzo e Trastevere sarà spostato dalle ore 21.30 alle 23:00 a partire dalla giornata di oggi. "E' quanto stabilito in una delibera approvata dalla giunta Capitolina. Il provvedimento è limitato al perdurare dello stato di emergenza attualmente prorogato fino al 31 luglio 2021". Lo comunica in una nota il Campidoglio. "Con questa misura vogliamo sostenere le attività di ristorazione che hanno sede all'interno della Ztl. E' uno strumento in più per dare respiro a uno dei comparti più colpiti dalla crisi a causa della diminuzione dei turisti", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Nostra priorità, per la durata dell'emergenza Covid-19, nel rispetto delle ulteriori limitazioni adottate con provvedimenti di efficacia nazionale, è quella di sostenere, con un semplice slittamento degli orari di accesso serale a queste due Ztl, gli operatori gravemente colpiti dall'emergenza sanitaria", aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese. (Com)