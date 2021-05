© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo andando verso una mitigazione del virus a trasmissione aerea con la bella stagione. Ma non dobbiamo dimenticarci che non si tratta di un'infezione localizzata, ma di una pandemia e in molti paesi la diffusione è asincrona: quello che oggi qui sta andando bene, in altre parti del mondo si sta accendendo". Lo ha detto il presidente dell'Aifa Giorgio Palù, ospite di Lilli Gruber a "Otto e mezzo", su La7.(Rin)