Roma: Cirielli (Fd'I), solidarietà a carabiniere ferito, punire responsabili con massimo pena

- "Solidarietà e auguri di pronta guarigione al carabiniere ferito negli scontri avvenuti durante la manifestazione dei Cobas a Roma". Lo dichiara, in una nota, il questore della Camera e coordinatore della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. "E' una vergogna che chi, a sinistra, sbandiera ai quattro venti la difesa della democrazia e della libertà poi compia gesti deprecabili come quello di oggi. Ai militari aggrediti oggi nella Capitale va il mio plauso e ringraziamento per il costante impegno a difesa della legalità e della sicurezza dei cittadini. Mi auguro – aggiunge Cirielli - che i responsabili di questo inaccettabile episodio di violenza vengano individuati il primo possibile e puniti con il massimo della pena. Allo stesso tempo, auspico che i ministri Cartabia e Lamorgese adottino quanto prima un provvedimento legislativo volto a punire severamente, e dunque senza alcuno sconto di pena, coloro che aggrediscono o oltraggiano le Forze dell'Ordine. Chi si mette contro lo Stato deve andare in carcere e non può passarla liscia". (Com)