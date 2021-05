Usa: Casa Bianca, proposta riduzione piano infrastrutture a 1.700 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha presentato ai repubblicani una controproposta per raggiungere un accordo bipartisan sul piano infrastrutture, riducendo il budget previsto da 2.250 miliardi di dollari a 1.700. Si tratta di un taglio da circa 600 miliardi di dollari. "Dal nostro punto di vista, questa è l'arte di cercare un terreno comune", ha detto ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Questa proposta mostra la volontà di diminuire le dimensioni (del pacchetto), dando spazio ad alcune aree che sono importanti per il presidente", ha aggiunto. Psaki ha inoltre spiegato che la controproposta va a ridurre i finanziamenti per l'espansione della banda larga e a ridimensionare gli investimenti proposti per strade, ponti e altri importanti progetti infrastrutturali. Inoltre, la proposta dell'amministrazione punta a dirottare investimenti in ricerca e sviluppo, catene di approvvigionamento, produzione e piccole imprese fuori dai negoziati sulle infrastrutture verso in altre iniziative legislative in ​​corso. (Nys)