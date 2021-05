Vaccino: Fedriga, bene accordo con Federazione infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sottoscrizione dell'accordo con gli ordini delle professioni infermieristiche rappresenta un altro decisivo passo in avanti che consentirà di accelerare sulle vaccinazioni". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, a margine dell'odierna firma del protocollo d’intesa tra governo, Conferenza e Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. "In particolare - ha sottolineato Fedriga - l'intesa raggiunta ridurrà non solo i tempi di attesa, ma permetterà anche di rafforzare i servizi a domicilio a vantaggio dei soggetti più fragili a cui è preclusa la possibilità di raggiungere i siti vaccinali". (Com)