G20 Salute: Commissione Ue, impegni presi per fine Covid e preparazione a crisi future

- La Commissione europea ha sottolineato che i leader del G20 si sono impegnati oggi in una serie di azioni per accelerare la fine della crisi del Covid 19 ovunque e prepararsi meglio per future pandemie, durante il Summit globale sulla salute che si è tenuto oggi a Roma co-ospitato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal primo ministro italiano Mario Draghi, come presidente del G20. L'Ue presenterà una proposta all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) incentrata su come chiarire e facilitare l'uso delle licenze obbligatorie in tempi di crisi come questa pandemia; sostenere l'espansione della produzione; la facilitazione del commercio e la limitazione delle restrizioni all'esportazione. Tutti i membri del G20 hanno anche riconosciuto la necessità di affrontare il deficit di finanziamento dell'Act-Accelerator, una collaborazione globale per accelerare lo sviluppo, la produzione e l'accesso equo ai test, ai trattamenti e ai vaccini della Covid 19, e lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dalla Commissione europea, dalla Francia e dalla Fondazione Bill & Melinda Gates. E hanno concordato di estendere il suo mandato fino alla fine del 2022. (segue) (Beb)