G20 Salute: Commissione Ue, impegni presi per fine Covid e preparazione a crisi future (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader hanno concordato sulla necessità di informazioni di allarme rapido, sorveglianza e sistemi di attivazione, che saranno interoperabili. Questi copriranno i nuovi virus, ma anche le varianti. Permetteranno ai Paesi di individuare molto più rapidamente e di agire per stroncare sul nascere i focolai, prima che diventino pandemie. Il G20 ha sottolineato la necessità di garantire un accesso equo ai vaccini e di sostenere i Paesi a basso e medio reddito. A questo proposito, BioNTech/Pfizer (1 miliardo), Johnson & Johnson (200 milioni) e Moderna (circa 100 milioni) hanno promesso 1,3 miliardi di dosi di vaccini, da consegnare ai Paesi a basso reddito senza profitto, e ai Paesi a medio reddito a prezzi inferiori entro la fine del 2021, molti dei quali andranno tramite Covax. Hanno impegnato più di 1 miliardo di dosi per il 2022. Team Europe mira a donare 100 milioni di dosi di vaccini ai paesi a basso e medio reddito fino alla fine dell'anno, in particolare attraverso Covax. (segue) (Beb)