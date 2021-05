G20 Salute: Commissione Ue, impegni presi per fine Covid e preparazione a crisi future (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a coprire il fabbisogno attuale di vaccini, Team Europe investirà anche per attrezzare l'Africa a produrre da sola i vaccini. L'Africa importa oggi il 99 per cento dei suoi vaccini. Team Europe ha lanciato un'iniziativa per aumentare la capacità di produzione in Africa e l'accesso ai vaccini, ai medicinali e alle tecnologie sanitarie. L'iniziativa, sostenuta da un finanziamento di 1 miliardo di euro dal bilancio dell'Ue e dalle istituzioni finanziarie europee per lo sviluppo come la Banca europea per gli investimenti, coprirà gli investimenti in infrastrutture e capacità di produzione. Ma anche in formazione e competenze, gestione delle catene di approvvigionamento, quadro normativo. Nell'ambito dell'iniziativa, saranno sviluppati una serie di hub regionali di produzione che copriranno l'intero continente africano. (Beb)