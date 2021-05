Vaccino: De Petris (Leu), bene Draghi su sospensione brevetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' estremamente importante e positivo che il presidente Draghi abbia finalmente detto con assoluta chiarezza che l'Italia è a favore della sospensione dei brevetti sui vaccini anti Covid. Ora è necessario che Draghi e il governo italiano si adoperino con ogni mezzo perché la Commissione europea rispetti il voto del Parlamento europeo e si schieri a favore della proposta di sospensione avanzata da India, Sudafrica e altri 100 Paesi al Wto". E' quanto afferma, in una nota, la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris. "E' vero – prosegue De Petris – che la sospensione dei brevetti non è sufficiente per garantire la vaccinazione di massa anche nei Paesi più poveri. E' necessario garantire la produzione, la distribuzione, la competenza tecnica, l'esportazione del know-how, la sicurezza. Ma la sospensione dei brevetti è condizione necessaria e l'intero processo deve essere messo in moto contestualmente. In caso contrario non riusciremo a sconfiggere la pandemia nel mondo e alla fine neppure nei Paesi più avanzati". (Com)