Camera: mercoledì audizione Gelmini su federalismo fiscale e Recovery plan

- Mercoledì 26 maggio, alle 8.30, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, presso la sala del Refettorio di palazzo San Macuto, svolge l'audizione della ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)