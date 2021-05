Francia: Macron difende la legge Lang sul prezzo unico del libro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha difeso la legge Lang sul prezzo unico del libro, che festeggia in questi giorni i 40 anni. "Questo modello ci ha permesso di avere una letteratura, un tessuto di librerie indipendenti estremamente forti", ha ricordato Macron durante una visita a Nevers, in Borgogna, sottolineando che "il modello culturale francese è una forza". Il capo dello Stato ha poi ricordato che presto verrà presentato un disegno di legge per rafforzare la legislazione in vigore, per protegger ei prezzi anche quando i libri sono inviati per Posta. "Abbiamo una forma di concorrenza che si crea in cui certi grandi gruppi hanno la possibilità di inviarvi quasi senza costi il vostro libro quando il vostro libraio indipendente deve farvi pagare le spese postali. È necessario che ci sia un prezzo unico di tutti i libri", ha dichiarato Macron.(Frp)