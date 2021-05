Municipio Roma XIV: Ghera-Mennuni (Fd'I), cinghiali alla scuola Leopardi, chiediamo sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scendono due volte al giorno per colazione e per fare merenda dalle pendici di Monte Mario, attirati stando ad alcune segnalazioni di cittadini, dai cassonetti stracolmi di rifiuti non puntualmente raccolti. Ma se la mattina molto presto gli intraprendenti suini selvatici grufolano indisturbati, le loro incursioni pomeridiane, quando c'è l'uscita di scuola, potrebbero causare qualche faccia a faccia poco rassicurante". Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio e Lavinia Mennuni consigliere Fd'I di Roma Capitale. "Ricordiamo che le scorribande dei cinghiali nei pressi della scuola primaria G.Leopardi non sono una novità. Fd'I ha segnalato il problema già nel 2017, ed oggi torniamo a chiedere a Roma Capitale e al Municipio XIV di valutare le contromisure da prendere per garantire l'incolumità di bambini, insegnanti e familiari - spiegano -. Sul tema del contenimento e del controllo numerico della fauna selvatica abbiamo presentato una interrogazione alla Pisana per sollecitare una revisione del Protocollo d'Intesa vigente, che va rivisto, sburocratizzato e integrato, al fine di stabilire un piano operativo di gestione dei cinghiali in base alle diverse mansioni tra Regione e Città Metropolitana di Roma Capitale", concludono. (Com)