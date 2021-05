Libia: forze sicurezza Tripoli lanciano campagna per contrasto trafficanti a Bani Walid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del Governo di unità nazionale hanno annunciato una campagna, la prima nel suo genere, per proteggere gran parte della Tripolitania. In un messaggio su Facebook, la 444esima Brigata combattente della regione militare di Tripoli ha riferito di aver dispiegato circa 1.000 militari in un'area geografica che si estende per centinaia di chilometri dai quartieri meridionali di Tripoli alla città di Bani Walid. La Brigata della regione militare di Tripoli ha dichiarato che i suoi membri hanno realizzato una sorta di “muro di sicurezza”, schierando attrezzature e personale armato, in un piano di spiegamento senza precedenti che include il controllo anche delle principali arterie di comunicazione all'interno della città di Bani Walid. La Brigata che risponde al ministero della Difesa del governo di unità nazionale guidato da Abdulhamid Dabaiba sta conducendo una campagna di sicurezza per contrastare i siti di migrazione irregolare e per arrestare persone e trafficanti di carburante a sud-est della capitale Tripoli. Lo scorso 10 maggio la 444esima Brigata combattente della regione militare di Tripoli ha annunciato di essere riuscita a liberare più di 110 persone rapite, di varie nazionalità, che erano detenute da bande armate nella città libica di Bani Walid. La città di Bani Walid, situata a circa 150 chilometri a sud-est di Tripoli, è considerata un importante crocevia per il traffico di esseri umani: le testimonianze di numerosi sopravvissuti, infatti, riferiscono della presenza di centri di detenzione illegale in quest'area, dove i gruppi criminali tengono prigionieri i migranti chiedendo il riscatto alle famiglie nei Paesi di origine con la complicità delle mafie africane.(Lit)