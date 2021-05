Regno Unito: aeroporto Heathrow aprirà terminal dedicato per passeggeri in arrivo da Paesi in lista rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto londinese di Heathrow ha annunciato che aprirà un terminal dedicato per i passeggeri in arrivo da Paesi nella cosiddetta "lista rossa", la lista di Paesi a maggior rischio Covid-19. La decisione segue il forte criticismo ricevuto da parte dell'aeroporto per aver fatto attendere in coda in attesa i passeggeri provenienti da queste destinazioni insieme a quelli provenienti da altri Paesi meno a rischio. Dal primo giugno tuttavia l'aeroporto riaprirà il terminal 3, chiuso per tutto l'anno passato, e lo dedicherà a questi arrivi. Coloro che arrivano da un Paese nella lista rossa devono osservare un periodo di quarantena obbligatorio di 10 giorni all'arrivo nel Regno Unito in un albergo convenzionato con il governo e a spese proprie, spesa che supera i 2 mila euro a persona. (Rel)