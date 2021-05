© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto pronto nelle piscine all'aperto di Milanosport. Speriamo in una stagione con tante presenze, in sicurezza. Oltre alla Romano da domani sono aperte anche Cardellino e Sant'Abbondio". Lo scrive su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo aver visitato questo pomeriggio il centro balneare Romano. "Dal 2 giugno sarà il turno dell’Argelati e del centro Saini", aggiunge il primo cittadino. (com)