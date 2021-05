Francia: Dreyfuss (Altice), saremo vigili su fusione tra "Tf1" e "M6"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia Altice Media, gruppo attivo nel settore della comunicazione e dei media, rimarrà vigile sul progetto di fusione tra le emittenti televisiva "M6" e "Tf1" "affinché il mercato non diventi monopolistico e anticoncorrenziale". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Arthud Dreyfuss, segretario generale di Altice France. Dreyfuss ha ricordato che l'operazione che porterà all'unione delle due emittenti creerà una realtà da "tre quarti del mercato pubblicitario televisiva e tre quarti del pubblico dei canali privati". Il dirigente ha poi spiegato che il Consiglio superiore dell'audiovisivo e l'Autorità per la concorrenza studieranno il dossier e "ognuno farà valere i propri argomenti nell'interesse di una sana concorrenza sul mercato". Altice, di proprietà del presidente Patrick Drahi, detiene in Francia, tra gli altri gruppi editoriali, anche l'emittente "BfmTv". (Frp)