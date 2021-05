Migranti: viceministra Esteri Sereni, serve linea unitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa deve assumere una posizione più avanzata sull'asilo e sulle migrazioni. Lo ha dichiarato la viceministra degli Esteri, Marina Sereni, intervenendo a “Radio Immagina”. “Il punto che ha posto il presidente (del Consiglio) Draghi e che abbiamo fatto mettere nell'ordine del giorno del prossimo vertice è chiaro: l'Europa deve assumere una posizione più avanzata sull'asilo e sulle migrazioni", ha dichiarato la viceresponsabile della Farnesina. "I confini italiani, come quelli spagnoli, sono confini europei. C'è un tema che riguarda la solidarietà e la redistribuzione degli arrivi nell'emergenza e poi c'è un tema più in prospettiva: qual è la politica dell'Europa verso i Paesi di provenienza e di transito dei flussi migratori”, ha dichiarato Sereni. “Questi flussi continueranno ed è per questo che, come europei abbiamo bisogno di una politica di vicinanza e di partenariato verso quei Paesi, per gestire insieme i flussi, garantendo una parte di migrazione legale e contrastando la parte illegale. Servono patti con questi Paesi. Vanno aiutati a costruire progetti di sviluppo sostenibile. In cambio, dobbiamo combattere insieme i traffici illeciti delle bande criminali che si approfittano della disperazione delle persone", ha aggiunto la viceministra. (segue) (Res)