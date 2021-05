Migranti: viceministra Esteri Sereni, serve linea unitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla reazione negativa di alcune regioni alla decisione di inviare alcune decine di migranti nelle regioni settentrionali, Sereni ha notato che "in Europa chiediamo agli altri Paesi di essere solidali con noi che, insieme a spagnoli, greci e maltesi, siamo i più esposti, assumendo impegni per la ricollocazione e la redistribuzione degli arrivi. Come facciamo ad essere credibili se poi quando arrivano barchini o barconi nel Sud Italia, le regioni del Nord dicono di non essere disponibili ad essere solidali tra di noi? Così diventa difficile chiedere impegni agli altri Paesi europei”. Sereni ha aggiunto: “Dobbiamo essere seri con loro e per questo tutti coloro che sono nell'ampia maggioranza che sostiene l'esecutivo devono fare la propria parte a Bruxelles. Sappiamo che ci sono Paesi che resistono a un impianto più solidale e aperto verso le nostre esigenze. Ognuno nelle rispettive famiglie politiche faccia la sua parte perché tutti in Europa prendano in considerazione queste esigenze. Noi vorremmo attraverso la ricollocazione, ma c'è chi non l'accetta. Allora ci metta dei soldi. Per ottenere questo però serve una linea unitaria di tutta la maggioranza, nessuno può chiamarsi fuori, come non lo possono fare le regioni del Nord". (Res)