Tunisia-Usa: inviato Hood conclude visita di tre giorni nel Paese nordafricano

- Il segretario di Stato aggiunto Usa per gli Affari del Vicino Oriente, Joey Hood, si è recato in visita in Tunisia dal 17 al 20 maggio. Lo riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. Durante la sua permanenza in Tunisia, Hood ha incontrato il ministro degli Esteri tunisino Othman Jerandi e ha sottolineato l'impegno del governo degli Stati Uniti a collaborare con la Tunisia per promuovere i suoi obiettivi democratici, economici e di sicurezza. Nei colloqui, Hood e Jerandi hanno anche discusso questioni regionali di reciproca importanza, compreso il sostegno al processo di pace libico guidato dalle Nazioni Unite. Il vice segretario facente funzione Hood ha anche incontrato la società civile e ha partecipato a un evento per celebrare il 75esimo anniversario del programma Fulbright.(Nys)