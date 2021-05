Milano: Sala, con fine della scuola dovrebbe riaprire Area B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la fine della scuola, tendenzialmente, dovrebbe riaprire Area B". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione del WeWorld Festival allo spazio Base. "Prima della fine della scuola - ha sottolineato Sala - non faremo niente, dopo credo che si tornerà a una condizione normale. Detto ciò si starà vigili perché poi questa pandemia ci ha insegnato che nulla è per sempre. Per cui credo che si tornerà indietro e poi si vedrà". "Vorrei dire con estrema precisione che non è un problema di traffico - ha spiegato il sindaco - il problema è che il traffico si sta facendo significativo e che c'è un tema di ambiente che c'era prima ed è rimasto adesso". "Quindi - ha proseguito Sala - se a qualcuno può far comodo elettoralmente di strumentalizzare la cosa dicendo che vogliamo fare cassa, non è così". Su attivare Area C prima delle 10 invece il sindaco ha preso tempo: "Vediamo. Voglio prima discuterne con Granelli non ne abbiamo ancora parlato", ha concluso Sala. (Rem)