Vaccini: Bussolati (Pd), su Aria Moratti mente ai lombardi

- "Moratti mente ancora sugli errori commessi nell'avvio della vaccinazione di massa: hanno scelto una soluzione fortemente costosa per giustificare un sistema di prenotazione che poi sono stati costretti ad abbandonare per le polemiche. Moratti mente ai lombardi quando dovrebbe chiarire quanti e quali costi si è dovuto sopportare per non aver attuato da subito un piano vaccinale coerente con le indicazioni della struttura commissariale e compatibile con il sistema di Poste". Lo dichiara il consigliere regionale della Lombardia Pietro Bussolati commentando le dichiarazioni della vicepresidente regionale Letizia Moratti che non avrebbe voluto che si utilizzasse la piattaforma della società regionale Aria per le prenotazioni dei vaccini anti Covid. "Letizia Moratti - prosegue Bussolati - ha sostenuto a La7 di non aver voluto Aria per il sistema vaccinale ma che le sembrava giusto dare un'opportunità alla nostra piattaforma regionale. Dai documenti raccolti con gli accessi agli atti appare del tutto evidente che si era puntato su Poste Italiane da parte di Moratti e Bertolaso ma che la scelta di Poste non era andata in porto perché il sistema vaccinale disegnato in Lombardia non era sostenibile con il sistema di gestione delle prenotazioni offerto dalla piattaforma nazionale. Quindi è stato per il venir meno dell'opzione Poste che la "cabina di regia" ovvero "unità di crisi" (cioè il Comitato esecutivo – Bertolaso e i dg Areu, Welfare e Protezione Civile più, in questo caso, Aria – supervisionato dal Comitato Guida – Fontana, Moratti, Foroni e Bertolaso) affida ad Aria il compito di definire sistemi informatici e call center da attuare e applicare nel giro di 8 giorni con risultati disastrosi che tutti ricordiamo", conclude il dem. (com)