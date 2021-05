© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'abolizione della capienza dei mezzi pubblici al 50 per cento "è una decisione che deve prendere il governo: credo che a questo punto sia abbastanza necessario. Come Anci so che se ne sta parlando con il governo: vediamo cosa decideranno" . Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione del WeWorld Festival allo spazio Base. (Rem)