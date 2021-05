Colombia: ancora un cambio al governo, Angelica Mayiolo nuova ministra Cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha ufficializzato oggi la nomina di Angelica Mayolo come nuova ministra della Cultura, in sostituzione di Felipe Buitrago, titolare dell'incarico da cinque mesi. "È una donna lavoratrice, con conoscenze e convinta di voler lavorare sul terreno, Grazie ala sua giovane età sarà coinvolta anche nella concertazione e costruzione di progetti sociali ed economici per i giovani", ha detto Duque in un intervento tenuto nella Casa Nariño, sede della presidenza. La nuova ministra, 31 anni, ha ringraziato per la nomina annunciata in un giorno che "per la mia comunità afrocolombiana significa inclusione e riconoscimento al contributo che abbiamo dato alla Colombia". Mayolo, laureata alla Universidad Javierana di Cali, ha un master in Diritto internazionale presso l'Università della California (Usa) ed è specialista in diritto amministrativo. (segue) (Mec)