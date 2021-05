Colombia: ancora un cambio al governo, Angelica Mayiolo nuova ministra Cultura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un sondaggio di "Colombia Opina" condotto ad aprile, Gustavo Petro, riconosciuto con il profilo politico più vicino alla sinistra della regione latinoamericana, viene accreditato di un 38,8 per cento dei favori, seguito dal 15,9 per cento del progressista moderato Sergio Fajardo. Ramirez si sarebbe fermata all'11,8 per cento, rimanendo comunque la candidatura più accreditata sul fronte conservatore. L'inchiesta estesa ai soli nomi del centrodestra vede la nuova ministra degli Esteri con il24,1 per cento, comunque più del doppio di quanto spetterebbe ai diretti rivali, da Federico Gutierrez, 13,1 per cento, fino ad arrivare a Tomas Uribe, figlio dell'ex presidente Alvaro Uribe Velez, 9 per cento, sempre più pressato perché li getti nella corsa elettorale. (Mec)