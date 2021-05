Libia: centro media operazione “Vulcano di Rabbia”, avvistati aerei ed elicotteri militari a Jufra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cellula media dell’operazione “Vulcano di Rabbia” ha denunciato l’atterraggio di alcuni aerei ed elicotteri militari nella base aerea di Al Jufra, controllata dalle forze dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. “Vulcano di rabbia” è l’operazione lanciata nel 2019 dalle forze dell’allora Governo di accordo nazionale libico di Tripoli in risposta all’offensiva del generale Haftar per conquistare la capitale Tripoli. In un post sulla propria pagina Facebook, il centro media dell'operazione militare ha considerato quanto accaduto come una violazione dell'accordo di cessate il fuoco firmato lo scorso ottobre dalle forze di Haftar.(Lit)