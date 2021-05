Perù: sondaggio presidenziali, Castillo torna a riprendere vantaggio su Fujimori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo turno delle elezioni presidenziali in Perù è previsto per il 6 giugno. Al primo turno, celebrato l’11 aprile Pedro Castillo ha ottenuto il 19 per voti dei voti validi, mentre Keiko Fujimori ha totalizzato il 13 per cento delle preferenze. Dopo la diffusione dei risultati del primo turno Castillo ha confermato la sua proposta di nazionalizzare le risorse strategiche del Paese. “Noi confermiamo che, nel quadro di una nuova Costituzione, riscatteremo le risorse strategiche del Perù. Per fare in modo che il gas di Camisea sia di tutti i peruviani occorre nazionalizzarlo”, ha detto Castillo dalla sua città natale di San Luis de Puna. Parando in conferenza stampa il candidato ha affermato che l'oro, l'argento, l'uranio, il rame e il litio devono essere per i peruviani. "È necessario che i bambini non abbiano più un futuro incerto", ha aggiunto. (Brb)