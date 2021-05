Tunisia-Libia: al via domani visita premier tunisino Mechichi a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier tunisino, Hichem Mechichi, è atteso domani nella capitale libica Tripoli in visita di lavoro. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa del governo di unità nazionale libico, Mechichi avrà incontri con la controparte libica Abdulhamid Dabaiba e altri esponenti del Consiglio dei ministri. Al termine dell’incontro i due terranno una conferenza stampa congiunta. I media tunisini hanno riferito che la visita durerà due giorni e vedrà l’arrivo in Libia di ben tre delegazioni tunisine: una governativa, una composta da vari funzionari amministrativi e infine una delegazione di imprenditori tunisini. La delegazione governativa tunisina vedrà anche la partecipazione, oltra a Mechichi, anche del governatore della Banca centrale, Marouane Abassi, del ministro degli Affari esteri, Othman Jarandi, del ministro dell'Economia, Ali Kooli, del ministro delle Forniture, Kamel Eddoukh, del ministro del commercio, Mohamed Bousaid, del segretario di Stato per gli Affari esteri, Mohamed Ali Nafti. Durante la visita verrà anche annunciata la ripresa dei voli Tunisi-Tripoli, essendo la Tunisia il primo Paese ad aver ristabilito i servizi regolari tra i due Paesi. La missione vedrà inoltre l'apertura del Forom economico tunisino-libico.(Lit)