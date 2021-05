Kosovo: ambasciatori del Quintetto richiamano governo a rispetto obblighi su stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori dei Paesi del Quintetto per il Kosovo (Italia, Francia, Regno Unito, Germania e Stati Uniti) hanno richiamato il governo del Kosovo a rispettare gli impegni presi riguardo le riforme e il rispetto dello stato di diritto. In una dichiarazione congiunta diffusa oggi, i cinque ambasciatori evidenziano che lo scorso 22 marzo il governo di Pristina è stato nominato "con un forte mandato orientato alle riforme ed al rispetto delle stato di diritto". "Un elemento chiave di questo impegno sarà l'attuazione della decisione della Corte costituzionale del maggio 2016 sulla registrazione del territorio del monastero di Decani", si legge nella dichiarazione degli ambasciatori dei Paesi del Quintetto per il Kosovo. "Il rispetto dello stato di diritto è un obbligo per tutti i governi", sottolinea la dichiarazione, che richiama il governo kosovaro guidato dal premier Albin Kurti a dare attuazione rapidamente alla suddetta decisione della Corte costituzionale. (Alt)