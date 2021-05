Kosovo: premier Kurti critica Thaci per intesa con Nato su ruolo Kfor nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha criticato l'accordo negoziato con la Nato dall'ex presidente Hashim Thaci, in base al quale la responsabilità per le operazioni delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) nel nord del Paese sono trasferite alla missione Kfor. Secondo Kurti, scrive la stampa di Pristina, si tratta di "un accordo dannoso" per il Kosovo. Kurti ha spiegato che non può modificare questo accordo solamente con un incontro. Kurti ha parlato di un'intesa che "continua ad essere dannosa per gli interessi dei cittadini del Kosovo", ricordando di aver accusato l'ex presidente Thaci per aver firmato questo accordo. "Un problema che ha le sue radici a otto anni fa, non può essere risolto con un singolo incontro", ha chiarito il premier kosovaro. "I rapporti tra il Kosovo e la Nato continueranno ad approfondirsi", ha precisato comunque Kurti. (segue) (Alt)